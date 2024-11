Dinamo Nuovi Orizzonti: la prima vittoria fuori casa contro lo Stabia

Vittoria emozionante per la squadra di Caricasole, con una rimonta decisiva nel secondo tempo. Iob e Mastrototaro brillano, mentre i giovani esordienti si fanno notare sul campo

Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. La Dinamo Nuovi Orizzonti conquista la prima vittoria in campionato fuori casa contro lo Stabia, in un match equilibrato. I primi due quarti si chiudono con le campane in vantaggio, ma le ioniche colpiscono decisamente nel terzo e nell’ultimo quarto.

Il primo tempo vede le campane gestire meglio il gioco e trovare il canestro con maggiore efficacia, mentre le ragazze di Caricasole chiudono a -4. Nel secondo quarto, la gara diventa punto a punto, con Taranto che dimezza lo svantaggio e mostra un maggiore dominio nel terzo quarto, riuscendo a sorpassare e chiudere a +1.

Nell’ultimo quarto, la Dinamo sfodera tutta la sua grinta, approfittando di un leggero calo di Stabia e chiudendo l’incontro con un vantaggio di +7, per la gioia dei sostenitori giunti in Campania per supportare le proprie beniamine.

In evidenza Iob, autrice di 11 punti, seguita da Mastrototaro con 10 punti. Martelli si conferma una piacevole sorpresa con 8 punti. La prima vittoria è finalmente arrivata, ora bisogna proseguire su questa strada.

Basket Femminile Stabia – Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto 43 – 50

( 19 -15, 27 – 25, 36 – 37).

Stabia: Scala 3, Iozzino 7, Inverno 6, Panniello 6, Somma, Cesarano 2, Sabina n.e., Carillo, Festinese 7, Di Martino 6, Infante 5, Manna 1. (All.re Francesco Monteleone – 1* Ass. all.re Massimo De Simone).

Taranto: Smaliuk 5, Kolyandrova 4, Mastrototaro 10, Sapomaro n.e., Gobbi n.e., Iob 11, Smajic 6, Gismondi, Cascione, Martelli 8, Molino 4, Manco 2. (All.re Giulio Caricasole – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: 120 spettatori circa. Uscita per cinque falli: Scala (Stabia). Nessuna uscita per Taranto.

Arbitri: 1* Antonio Savarese di Sant’Anastasia (Napoli)

2* Michele Fusco di Napoli.

Quintetti iniziali

Stabia: Scala, Iozzino, Somma, Festinese, Infante.

Taranto: Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Gismondi, Manco.