Disfatta per il CJ Basket Taranto: Bari domina 99-48

I rossoblù, privi di giocatori chiave, non riescono a contrastare la forza della TecnoEleva Adria, subendo una pesante sconfitta nel turno infrasettimanale. Prossimo impegno sabato contro Termoli

Il turno infrasettimanale si è rivelato negativo per il CJ Basket Taranto, che ha affrontato una TecnoEleva Adria Bari in grande forma, perdendo nettamente con un punteggio di 99-48. I rossoblù, decimati dalle assenze di giocatori chiave come Pentassuglia, Sarli, Invidia e capitan Salerno, non sono mai riusciti a entrare in partita.

Ed infatti non c’è stata partita, Bari ha dominato fin dall’inizio chiudendo il primo quarto con un punteggio di 34-10. Nonostante una timida reazione nel secondo quarto, in cui Taranto ha vinto il parziale 16-14, la squadra non è riuscita a recuperare.

Coach Orlando ha dovuto adattarsi alle assenze, schierando nel quintetto iniziale i giovani Montanaro e Gigante della Virtus, insieme ad Amorelli, Facciolà e Giovara. Dall’altra parte, coach Console ha risposto con Pelucchini, Traore, Rodriguez, Lupo e Callara. Con le giocate incisive di Callara e Traore, Bari ha rapidamente accumulato un vantaggio insormontabile.

Nel secondo quarto, Taranto ha mostrato una timida reazione, riuscendo a contenere gli attacchi avversari e a trovare alcune buone soluzioni offensive. Montanaro ha brillato alla sua prima da titolare, contribuendo con punti importanti. Amorelli si è distinto con due triple consecutive, portando il CJ a vincere il parziale 16-14 e chiudere il primo tempo sul punteggio di 48-26. Al rientro dagli spogliatoi, Bari ha ripreso il controllo della partita con decisione. Taranto ha faticato nuovamente in attacco, segnando solo 9 punti nel terzo quarto mentre i padroni di casa continuavano a dominare con un punteggio complessivo di 80-37.

L’ultimo quarto è stato caratterizzato da un vero e proprio garbage time; Taranto ha perso anche Bitetti per espulsione e coach Orlando ha dato spazio ai giovani Petraroli, Casalino e Mirabile. Nonostante la sconfitta pesante, Mirabile ha avuto la soddisfazione di segnare il suo primo canestro da “grande”. Coach Console ha approfittato dell’andamento della partita per ruotare i suoi giocatori in vista delle prossime sfide. Con questa vittoria, Bari si avvicina alla vetta della classifica approfittando del ko di Brindisi.

Per Taranto ora è fondamentale dimenticare in fretta questa sconfitta. Sabato prossimo, 23 novembre, sarà di nuovo in campo al PalaMazzola contro Termoli, con palla a due fissata per le ore 19.

TECNOELEVA BARI – CJ TARANTO 99-48

Parziali: 34-10, 48-26, 80-37

TecnoEleva Adria Bari: Pelucchini 6, Traore 18, Rodriguez 8, Diomede 4, Rubino 8, Granieri 3, Lupo 2, Callara 19, Preite 8, Zacchigna 13, Anibaldi 6, Schifeo 4. All. Console

CJ Basket Taranto: Giovara 5, Montanaro 11, Gigante 2, Amorelli 16, Petraroli, Casalino, Mirabile 2, Facciolà 10, Salerno ne, Bitetti 2. All. Orlando

Arbitri: Fabrizio Valaori Farina di Brindisi e Matteo Conforti di Matera. Note: espulso Bitetti; uscito 5 falli: Amorelli.