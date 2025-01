Gianpaolo Amatori è il nuovo allenatore della Dinamo Nuovi Orizzonti

Nelle ultime stagioni ha allenato nei settori giovanili di Robur Brindisi, Ferrini Brindisi e Volo Rosa Brindisi

Gianpaolo Amatori è il nuovo head coach per la stagione corrente 2024/25 della Dinamo Nuovi Orizzonti. Nato a Brindisi il 27 Giugno del 1961, laureato in Tecniche della Prevenzione, ha conseguito il titolo di Allenatore Nazionale nel 1992. Tanti i successi nella sua lunga carriera da tecnico, come le vittorie in diversi campionati come la 1° Divisione con Olympic Team Brindisi, la promozione in serie D con Assi Brindisi e Basket Carovigno.

Amatori ha allenato anche la Rappresentativa della Puglia al Trofeo “Decio Scuri” classificandosi al quinto posto. Nelle ultime stagioni ha allenato nei settori giovanili di Robur Brindisi, Ferrini Brindisi e Volo Rosa Brindisi.