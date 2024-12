Boxing day a secco per la Gioiella Prisma: Taranto cede 3-1 a Padova

Una gara combattuta ma con troppe assenze. Il team jonico non riesce a superare Padova che si allontana dalla zona retrocessione grazie a una prestazione solida di Masulovic e compagni

In quel di Padova la Gioiella Prisma cade 3-1 contro Padova Volley. Taranto, che soffre ancora per la sconfitta di Gironi infortunatosi nell’ultima gara casalinga contro Trento, perde una gara combattuta che li vede subito sotto nel primo set ma con un’ottima crescita morale e tecnica, nel secondo set Padova prende subito il via sin dalle prime fasi, il terzo set vede Taranto reagire con orgoglio e nel quarto Padova stacca Taranto in partita e in classifica.

Padova si allontana dalla zona retrocessione, raggiungendo 13 punti in classifica, mentre Taranto rimane fermo a 10 punti. Grottazzolina insegue con 8 punti e Monza chiude la classifica con 7 punti.

I dettagli del match

Primo Set: La Gioiella Prisma Taranto ha faticato, trovandosi sotto 21-13. Nonostante un finale di set che ha visto un recupero parziale, il set si è chiuso 25-20 a favore di Padova. Masulovic è stato il top scorer con sei punti.

Secondo Set: Taranto è apparsa più competitiva, ma non è riuscita a strappare il set. Il punteggio finale è stato 25-21 per Padova, con Masulovic ancora protagonista con sette punti.

Terzo Set: Taranto ha finalmente trovato la vittoria in questo set, mantenendo un vantaggio costante fino al finale. Dopo aver annullato un match point, Zimmermann ha siglato un ace che ha portato Taranto al set point. Held e Hofer hanno entrambi totalizzato 16 punti.

Quarto Set: Padova è tornata a dominare, accumulando un vantaggio significativo sin dalle prime fasi. Nonostante i tentativi di recupero da parte di Taranto, il set si è concluso 25-19 per Padova.

Orioli (Padova) ha commentato: “I punti di oggi sono importanti; ci concentreremo già da stasera sulla prossima partita.” D’altra parte, il tarantino Held ha espresso rammarico: “Oggi era importante vincere, come sempre d’altronde, abbiamo perso concentrazione. Molti errori si potevano evitare. C’è rammarico ma adesso bisogna tornare a lavoro. Abbiamo dato il massimo, nonostante l’assenza di Giro (Gironi).”