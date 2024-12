Gioiella Prisma in trasferta a Verona: sfida al vertice nella Superlega

Venerdì sera all’Agsm Arena, le due squadre si affrontano in un match scintillante. Coach Boninfante: “Un’altra bella sfida complicata”

La Superlega torna in scena con una sfida avvincente tra Rana Verona e Gioiella Prisma Taranto Volley, in programma venerdì 6 dicembre all’Agsm Arena, alle 20. Due squadre con percorsi diversi, pronte a offrire uno spettacolo emozionante.

Verona arriva a questo incontro in un momento di forma straordinario. Gli scaligeri, guidati dal talento maliano Noumory Keita, stanno esprimendo un gioco di altissimo livello. Keita, trascinatore nell’ultima gara vinta contro Padova per 3-0, ha messo a segno ben 25 punti, confermandosi uno dei principali terminali offensivi del campionato. Insieme a lui, giocatori come Mozic (13 punti), Dzavoronok (13 punti) e Cortesia (6 punti), oltre al muro solido di Zingel e la regia di Abaev, rendono Verona una squadra temibile. Dopo le vittorie nette contro Piacenza e Padova, e nonostante la recente sconfitta contro Monza, il gruppo allenato da Radostin Stoytchev è determinato a proseguire la sua corsa.

Dall’altra parte, Taranto, guidata da coach Dante Boninfante, si presenta con fiducia e determinazione. Le buone prestazioni contro Lube Civitanova e il prezioso punto conquistato contro Modena dimostrano che i pugliesi possono competere con chiunque. Il gruppo ha mostrato una notevole crescita e la trasferta a Verona rappresenta un’opportunità per confermare i progressi fatti, nonostante le difficoltà del confronto.

Con Verona pronta a sfruttare il proprio attacco stellare e Taranto decisa a mettere in campo grinta e organizzazione, il match promette scintille.

“Venerdì sarà un’altra bella sfida complicata. Loro sono una squadra che ha fatto grandi progressi negli anni grazie a un’ottima programmazione. Sarà una partita simile a quella di domenica contro Modena, dato che Verona fa della battuta uno dei suoi punti di forza e ha attaccanti importanti. Dovremo essere molto attenti e fare sacrifici”, dichiara coach Boninfante.