Il 28 gennaio si discuterà il deferimento del Taranto al TFN

In arrivo una maxi penalizzazione

Si discuterà martedì 28 gennaio, al TFN (Tribunale Federale Nazionale), il deferimento al Taranto «per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e delle rate degli incentivi all’esodo per le mensilità di settembre e ottobre 2024». Oltre agli stipendi la società rossoblù non avrebbe pagato «le mensilità di settembre ed ottobre 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi INPS», nonché «due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021-febbraio 2023».

E per tutte queste ragioni, lo scorso 31 dicembre vennero deferiti anche Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico, institore e procuratore speciale del Taranto FC 1927. All’orizzonte, pronta ad abbattersi sulla più che deficitaria classifica, c’è una maxi penalizzazione che potrebbe essere in doppia cifra