Il  Manduria si aggiudica una meritata vittoria contro il Canosa

La squadra allenata da Mister Marsili vince con due goal realizzata da De Sagastizabal

Una doppietta di De Sagastizabal aggiudica i tre punti al Manduria. Una vittoria meritata dai biancoverdi contro un avversario di tutto rispetto che ha cercato fino all’ultimo secondo di gioco di rendersi pericoloso con Soami e Solano due dei suoi uomini migliori. Il Manduria ha pressato sull’acceleratore sin dai primi minuti rendendosi pericoloso in più occasioni e trovando subito la via del goal all’8’ con un guizzo di De Sagastizabal che manda in rete la palla del vantaggio. Gli avversari tentano di scardinare la difesa biancoverde che in un attimo di distrazione trova pronto Solano che rimette in parità il risultato. Nella seconda fase di gioco i biancoverdi premono e trovano il goal del vantaggio e della vittoria al 4’ tiro di Sosa respinto da Taroli, sul rimbalzo interviene De Sagastizabal che firma la sua doppietta personale. Da segnalare al 27’ l’espulsione di Solano che lascia in dieci la sua squadra. In chiusura è Carrozzo destinato a lasciare il campo per proteste e per doppia ammonizione guadagna anticipatamente gli spogliatoi. Risultato finale al Dimitri Manduria batte Canosa 2 a 1.

Manduria: Mnendez, Farucci, Chiochia, Teixeira, Cutrone (52’ s.t. Balanda), De Sousa, Sernia, Carrozzo, Achik (44’ s.t. Palumbo), De Sagastizabal (35’ s.t. Coronese), Sosa. A disp.: Schettino, Spinelli, Aimi, Zuccaro, Diallo. All. Marsili

Canosa: Tarolli, Pignataro, La Macchia, Solano, Gomes, Talin (35’ s.t. Petitti), Milano, Pirelli (15’ s.t. Cannamea), Sanchez (20’ p.t. Saami), Menezes (15’ s.t. Gomis), Mangialardi (38’s.t. Coco). A disp.: Capossele, Santoro, Monterisi, Zappacosta. All. Di Simone

Arbitro: Specchia di Casarano

Reti: P.t.: 8’ De Sagastizabal, 32’ Solano. S.t.: De Sagastizabal

Note: Ammoniti: Cutrone, De Sousa, Sernia, Achik, Pignataro, Saami, Mangialardi. Gomes. Espulsi: Solano, Carrozzo. Recuperi 3’ e 10’