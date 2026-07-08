Italiani d’Argentina

Negli ultimi venti minuti di gara l’Argentina ha smesso di rincorrere il pallone e ha iniziato a rincorrere il proprio destino. Messi si è acceso all’improvviso, Lautaro Martínez ha trascinato i compagni con la fame di chi rifiuta la sconfitta, e l’assedio è diventato totale. L’Egitto, straordinario fino a quel momento, ha iniziato ad arretrare metro dopo metro, quasi schiacciato nella propria area dal peso di un traguardo che si faceva sempre più vicino e, proprio per questo, più difficile da raggiungere.

Non piangere Argentina, il peggio è passato. Per quasi settanta minuti sembrava una di quelle storie destinate a sorprendere il mondo. L’Egitto non aveva soltanto preparato la partita perfetta: la stava interpretando con una lucidità quasi disarmante. Linee corte quando serviva, coraggio appena si apriva uno spiraglio, la serenità di chi non sente il peso della storia ma soltanto il profumo dell’impresa. E quando è arrivato il secondo gol, l’orizzonte si è improvvisamente tinto dei colori di un’eliminazione che nessuno avrebbe osato immaginare per i campioni del mondo uscenti.

L’Argentina, fino a quel momento, era sembrata irriconoscibile. Distratta, lenta nelle letture, incapace di contrastare il dinamismo degli avversari e, soprattutto, priva di quella feroce convinzione che accompagna le grandi squadre nei momenti decisivi. Messi stesso vagava nella partita come un artista in cerca dell’ispirazione perduta, mentre gli egiziani continuavano a scrivere, con sorprendente autorevolezza, il copione dei loro sogni.

Poi qualcosa è cambiato. Forse l’orgoglio. Forse la consapevolezza che i campioni non possono uscire di scena senza aver combattuto fino all’ultimo respiro. O forse semplicemente quella qualità che appartiene solo ai grandi: saper riconoscere il momento in cui tutto sembra perduto e decidere che, invece, la partita comincia proprio lì.

Negli ultimi venti minuti di gara l’Argentina ha smesso di rincorrere il pallone e ha iniziato a rincorrere il proprio destino. Messi si è acceso all’improvviso, Lautaro Martínez ha trascinato i compagni con la fame di chi rifiuta la sconfitta, e l’assedio è diventato totale. L’Egitto, straordinario fino a quel momento, ha iniziato ad arretrare metro dopo metro, quasi schiacciato nella propria area dal peso di un traguardo che si faceva sempre più vicino e, proprio per questo, più difficile da raggiungere.

È stata una partita bellissima proprio perché imperfetta. Le squadre allungate hanno spalancato spazi inattesi, trasformando ogni ripartenza e ogni possesso in una promessa di spettacolo. Il calcio, quando abbandona gli schemi e si lascia guidare dalle emozioni, sa ancora regalare racconti che nessun copione riuscirebbe a scrivere.

Alla fine è emersa la differenza che spesso separa le ottime squadre dai grandi campioni. Quando il collettivo ha vacillato, sono affiorate le qualità individuali; quando tutto sembrava compromesso, è comparso il carattere. Il passaggio del turno, che fino a pochi minuti prima appariva impossibile e sarebbe stato meritato per gli egiziani, è diventato il premio di una rimonta costruita con personalità, talento e una forza mentale degna dei campioni del mondo uscenti.

L’Egitto esce tra gli applausi, con il rimpianto di aver accarezzato un’impresa destinata a restare nella memoria. L’Argentina continua il suo cammino con una certezza ritrovata: le grandi squadre possono anche smarrirsi, ma finché conservano il coraggio di rialzarsi non smettono mai di essere grandi. Perché il Mondiale non appartiene a chi non cade mai, ma a chi sa trasformare il baratro nel primo gradino della propria rinascita.