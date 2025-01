Marathon Massafra: presentato il calendario delle gare podistiche

di Angelo Nasuto

Inaugurato l’anno sociale dell’associazione sportiva che vedrà tanti corridori di tutte le età gareggiare sulle strade e sulle piste pugliesi e non

La Marathon Massafra, l’associazione sportiva che tanto si dedica allo sport anche e soprattutto giovanile, domenica scorsa ha aperto l’anno sociale con una pranzo conviviale presso la struttura balneare di Lido Impero a Chiatona. All’iniziativa hanno partecipato moltissimi associati, tra cui il Presidente Giuseppe Losavio e il vice Presidente Salvatore Colella.

La festa sociale è stata aperta dalla celebrazione di una messa dal parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù Don Michele Bianco, con la benedizione della canotta ufficiale della squadra degli atleti e la presentazione di questi ultimi e del direttivo dell’associazione alla comunità.

È stato prospettato il calendario delle gare podistiche che vedranno impegnati giovani e meno giovani sulle strade e sulle piste pugliesi e non. A tal proposito sono da evidenziare le gare del circuito del Corripuglia e del Grande Salento, le gare del settore promozionale e degli atleti più piccoli di età, nonché un ulteriore competizione con la IUTA, che è un ente di promozione sportiva, collegata alla FIDAL. In questo ultimo caso specifico si tratta di una gara di un certo numero di ore, chiamata ultramaratona, dove si aggiudica il primo posto chi percorre più chilometri in una determinato tempo.

Poi in programma ci saranno le gare organizzate a Massafra proprio dalla stessa Marathon, a partire da quella per il trofeo del Grande Salento, che si terrà a giugno presso la birreria massafrese Dreher. Il 15 e 16 novembre invece si terranno rispettivamente la corsa dei piccoli, la sei ore, e poi la classica e storica stracittadina, nota come StraMassafra

Prima del pranzo è stato presentato tutto l’entourage del sodalizio associativo sportivo, comprensivo di figure professionali necessarie per il corretto svolgimento dell’anno sportivo: in primis il medico sociale, scelto nella persona del dottor Giuseppe Cinquepalmi, e successivamente l’avvocato Massimo Marazia come figura responsabile del contrasto ad ogni fenomeno di abuso o discriminazione nei confronti di tesserati, con l’obiettivo della tutela dei minori e della parità di genere. Sono stati presentati anche l’inno e il nuovo sito internet www.asdmarathonmassafra.it, nonché il calendario associativo che reca con sé le foto di ogni atleta nella data del suo compleanno. E così l’impegno di un’associazione tanto impegnata nella promozione dell’attività sportiva proseguirà anche in questo 2025, in maniera ancora più assidua e proficua Perché lo sport è vita.