Mark Campbell al Miglietta di Carosino

Mark Campbell, rappresentante della Apex Capital Global LLC e futuro presidente del Taranto, ha cominciato a prendere confidenza con il territorio. Non solo la Citta dei due mari, ma anche la provincia perché ieri mattina è stato a Carosino per visionare il campo sportivo Antonio Miglietta. La struttura è oggetto di alcuni lavori di miglioramento da apportare all’impianto di illuminazione e agli spogliatoi, ma non solo. Interventi che sono in dirittura d’arrivo, tanto che dovrebbe essere consegnata alla comunità carosinese a dicembre. Il prossimo numero uno del club rossoblù, presente ieri sera allo Iacovone per assistere al derby con il Cerignola, avrebbe manifestato la volontà di utilizzare l’impianto per gli allenamenti della prima squadra. Da gennaio, infatti, non sarà più a disposizione l’Erasmo Iacovone, che verrà abbattuto e ricostruito per i Giochi del Mediterraneo del 2026.

Intanto nelle prossime ore, e comunque prima della gara che la squadra disputerà a Cava de’ Tirreni domenica prossima, il tecnico Carmine Gautieri rescinderà il contratto con il Taranto. Via libera definitivo, a questo punto, a Michele Cazzarò che continuerà ad allenare il Taranto da qui a fine stagione. Un meritato riconoscimento per aver cambiato, in pochi giorni, la mentalità della squadra.