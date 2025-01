Mimmo Calviello alla guida delle giovanili della Dinamo Nuovi Orizzonti

Il tecnico, già parte dello staff della prima squadra, si occuperà delle formazioni Under 19 e Under 17

La Dinamo Nuovi Orizzonti ha annunciato di aver affidato la guida della formazione Under 19 che milita nel campionato di Serie C regionale e della squadra Under 17 a coach Mimmo Calviello. Già parte integrante dello staff tecnico della prima squadra che milita in Serie B Nazionale sotto la guida di coach Giampaolo Amatori, Calviello consolida così il suo legame con la società tarantina, dove sta vivendo la sua seconda stagione consecutiva.

Consapevoli del valore tecnico e umano di coach Mimmo Calviello, la società augura le migliori fortune personali e professionali ad un allenatore che sposa alla perfezione i principi del nostro sodalizio.