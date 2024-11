Prisma contro Modena: sull’onda dell’entusiasmo per crescere ancora

Taranto pronta per un match emozionante al PalaMazzola. Domenica 1° dicembre, i rossoblù affrontano Modena Volley, determinati a conquistare punti importanti per la classifica

La sfida della decima giornata di Superlega si svolgerà a Taranto domenica 1° dicembre, alle 16.00, con la Gioiella Prisma Taranto che affronterà Modena Volley al PalaMazzola. Entrambe le squadre, in crescita, si preparano per un match che promette emozioni per gli appassionati di pallavolo.

La squadra di Alberto Giuliani arriva a Taranto dopo una convincente vittoria per 3-1 contro Padova, che ha evidenziato la ritrovata solidità di Modena. Nell’ultima gara, il sestetto iniziale includeva De Cecco in regia, Buchegger come opposto, Rinaldi e l’ex rossoblù Gutierrez in banda, Anzani e Sanguinetti al centro, con Federici libero e Gollini in difesa. Modena ha mostrato una prestazione corale, con Buchegger trascinatore con 20 punti, supportato da Rinaldi e Sanguinetti. Anche Stankovic ha dato un contributo importante a muro e al servizio, consolidando il ruolo di Modena in Superlega.

Taranto arriva al big match con grande entusiasmo dopo la vittoria al tie-break contro Lube. La squadra di coach Boninfante ha dimostrato carattere e qualità, galvanizzata dal calore del PalaMazzola. Questo risultato ha preparato la formazione pugliese per un’altra sfida contro un avversario di alto livello. Con morale alto e determinazione crescente, la Gioiella Prisma punta a mettere in campo grinta per un’altra vittoria pesante, sostenuta dalla passione del pubblico.

La partita si preannuncia come uno scontro acceso: Modena cercherà di confermare la propria continuità, mentre Taranto vorrà sfruttare l’entusiasmo per scalare la classifica.

“La partita è delicata per entrambe le squadre, contro Modena non ci sono mai sfide banali. Dobbiamo affrontarla con la stessa cattiveria mostrata contro Lube – dichiara il vice capitano Aimone Alletti – Nonostante non sia stata una prestazione tecnica ottimale, abbiamo brillato in agonismo e determinazione. Se riusciremo a ripetere questa intensità migliorando anche il lato tecnico, sarà una partita combattuta. Speriamo di portarla a casa.”