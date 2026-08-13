Prisma Taranto, i rossoblù verso la serie C

Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, data che darà ufficialmente il via alla preparazione della formazione rossoblù

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La Prisma Taranto si prepara ad affrontare una nuova stagione con il proprio progetto dedicato alla Serie C. Il roster è ormai definito e, salvo eventuali sorprese o nuovi innesti che potrebbero arrivare nel corso della stagione, la squadra è pronta a muovere i primi passi verso il prossimo campionato.

Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, data che darà ufficialmente il via alla preparazione della formazione rossoblù. Già a partire dai prossimi giorni, tuttavia, con la palestra della scuola Leonida a disposizione, alcuni dei ragazzi avranno la possibilità di iniziare ad allenarsi e prendere confidenza con il lavoro in palestra.



A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che si appresta ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e con la consapevolezza di avere a disposizione una squadra giovane e desiderosa di cominciare. Un gruppo composto prevalentemente da ragazzi giovani, affiancati da alcuni elementi più esperti che avranno anche il compito di rappresentare un punto di riferimento e fare da “chioccia” per i compagni più giovani.

«È una squadra vogliosa di cominciare e di mettersi alla prova – spiega coach Salvatore –. Abbiamo un gruppo giovane, con alcuni atleti più esperti che potranno aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita. L’obiettivo è lavorare tanto e costruire, giorno dopo giorno, una squadra che possa affrontare il campionato nel migliore dei modi».



“La Serie C si preannuncia infatti come un campionato tutt’altro che semplice. Il livello della competizione è particolarmente alto e sarà necessario affrontare ogni partita con grande attenzione, determinazione e spirito di squadra. Per la Prisma Taranto sarà quindi un’importante occasione di crescita e di confronto, all’interno di un progetto che punta a valorizzare i giovani e accompagnarli nel loro percorso sportivo”.

Per conoscere nel dettaglio il cammino della formazione rossoblù bisognerà attendere ancora qualche settimana: i gironi e il calendario del campionato saranno infatti divulgati nel mese di settembre.



Nel frattempo, cresce la voglia di cominciare. Il roster è pronto, la palestra è a disposizione e il progetto prende forma. Per la Prisma Taranto Serie C è arrivato il momento di iniziare a lavorare, con entusiasmo e ambizione, in vista di una stagione che si preannuncia interessante e tutta da vivere.