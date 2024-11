La Quero-Chiloiro riceve la stella d’oro al merito sportivo

Riconoscimento prestigioso per la storica società pugilistica, premiata dal CONI per oltre cinquant’anni di impegno e successi nel mondo del pugilato

Una vita dedicata allo sport e al pugilato quella della Quero-Chiloiro di Taranto, che il 25 novembre ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo durante il Gran Galà dello Sport, tenutosi presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza a Bari.

Il riconoscimento è stato conferito direttamente dal presidente del CONI nazionale, Giovanni Malagò, al presidente della Quero-Chiloiro, Maria Lecci, accompagnata dal figlio Cataldo Quero. Malagò ha espresso le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto e ha ringraziato la società per il suo contributo al panorama sportivo italiano in oltre cinquant’anni di attività. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente regionale Angelo Giliberto e il vicepresidente nazionale vicario Ansmes Domenico Accettura, che hanno premiato dirigenti, società, tecnici e atleti con 36 stelle (oro, argento e bronzo), 7 Palme (argento e bronzo) e 38 medaglie al valore, evidenziando l’importanza del lavoro svolto sul territorio.

La Quero-Chiloiro ha ottenuto la massima onorificenza della Stella d’Oro al Merito Sportivo, un riconoscimento significativo per la storica società pugilistica fondata dal maestro benemerito Vincenzo Quero, dopo lunghi anni di impegno dedicato alla formazione di campioni italiani, europei e mondiali nel pugilato dilettantistico e professionistico, nonché di atleti che hanno rappresentato la città indossando la maglia azzurra.

La passione per la noble art e i suoi valori fondamentali, basati sul rispetto reciproco, sono stati trasmessi a tutti gli appassionati che hanno contribuito con dedizione a questo importante obiettivo. Come sottolineato dal presidente Malagò, lo sport si presenta come una forma di volontariato internazionale, in cui ogni sacrificio è fatto esclusivamente per la gloria dello sport nazionale e territoriale.