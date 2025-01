Dal sogno all’incubo: Santa Rita crolla nel derby contro il Martina

La NewGen Martina conquista la vittoria grazie a una seconda parte dominante, mentre gli jonici perdono il controllo dopo un inizio promettente

La NewGen Martina ha meritatamente conquistato la vittoria contro il Santa Rita Basket, grazie a una seconda parte di gara giocata con assoluta supremazia.

L’analisi della partita non può prescindere sia dagli errori commessi che dal contesto particolare in cui la nostra squadra si è preparata durante la settimana precedente all’incontro. I primi due quarti sono stati probabilmente i migliori dall’inizio del campionato, con la squadra che ha espresso un gioco quasi perfetto, chiudendo sul +17 e facendo registrare statistiche eccellenti. Tuttavia, al rientro dall’intervallo, la formazione ha perso progressivamente compattezza, subendo il sorpasso della NewGen Martina senza riuscire a reagire.

Questi momenti di difficoltà possono verificarsi durante un lungo campionato, specialmente in un derby, dove le dinamiche emotive giocano un ruolo fondamentale. L’assenza del playmaker Conforti, ancora convalescente, e l’utilizzo limitato del giovane Bianchi (che come Arancibia ha dovuto fare i conti con l’influenza durante la settimana) hanno sicuramente influito sulla prestazione, pur non giustificando completamente il calo mostrato nella seconda metà dell’incontro.

La squadra, dopo un’ottima prima parte, ha subìto il ritorno degli ospiti senza trovare contromisure efficaci, perdendo progressivamente il controllo del gioco. Questa sconfitta, tuttavia, rappresenterà certamente un’importante lezione per l’intero gruppo e lo staff tecnico – finora protagonisti di un eccellente campionato – in vista dei prossimi impegni nel girone di ritorno della Divisione Regionale 1.

Tabellino

Santa Rita Taranto – NewGen Martina 71-86

primo periodo 24-17

secondo periodo 50-33

terzo periodo 62-62

Asd Santa Rita Taranto

Sperti 2, Arancibia 22, Cianci 15, Conforti, Zicari P. 4, Mandrillo 4, Fanizzi, Bianchi 1, Di Benedetto, Moffa 9, Masciulli 14

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Newgen Martina

Liaci 13, Prete 36, Mazzarese 12, Valzani 18, Cassano, Bonfrate, Fedele 7, Devito, Agrusta, Angelini, Marangi

All. Simeone