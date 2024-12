Santa Rita Taranto conquista Bernalda: vicina la sfida con Teknical Massafra

Vittoria convincente (57-80) per il quintetto di coach Leale, ora terzo nel girone B. Giovedì al Palafiom l’ultima gara d’andata contro la squadra massafrese

Ieri sera la vittoria a Bernalda (57-80). Fra tre giorni di nuovo in campo ma in casa, sul parquet del Palafiom, contro la Teknical Massafra che ieri ha superato l’Invicta Brindisi.

Il quintetto di coach Leale è adesso al terzo posto del girone B della Divisione Regionale 1 di basket, a quota 12 punti in condivisione con Seagulls Monopoli e Virtus Galatina, alle spalle di Ap Monopoli (16) e Mens Sana Mesagne (14). I due punti conquistati ieri sera in Basilicata, con la Riva dei Greci Bernalda, sono giunti al termine di una gara condotta in costante vantaggio.

I tarantini sono già concentrati sul prossimo impegno di campionato. Si tratta della penultima gara d’andata. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre, al Palafiom, contro la Teknical Massafra. Palla a due ore 19.30, ingresso libero.

Tabellino partita 8 dicembre – 9° giornata

Riva dei Greci Bernalda-Santa Rita Taranto 57-80

(12-23, 27-42, 38-58)

Santa Rita Taranto

Sperti 6, Arancibia 28, Masciulli 14, Cianci 15, Conforti 2, Zicari P. 6, Moffa 2, Mandrillo 4, Russo, Fanizzi 3, Bianchi.

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Riva dei Greci Bernalda

Mazburss 5, Bieling 6, Iannuzzi 13, Carella, Vignola 8, Varile, Ostojic 4, Traore 3, Sasso 2, Tounkara 13

All. Menga

Risultati 9° giornata

Monopoli Seagulls – Messapica Ceglie 98-87

Riva dei Greci Bernalda-Santa Rita Taranto 57-80

Teknical Massafra – Invicta Brindisi 78-72

AP Monopoli – Pielle Matera 101-52

Atletica Putignano – Mesagne 52-86

Virtus Galatina – NewGen Martina 93-90