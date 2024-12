Sul neutro di Bitritto il Manduria conquista la vittoria contro Bisceglie

La squadra allenata da Mister Marsili fa suoi i tre punti con un goal De Sousa

Il Manduria guadagna 3 punti sul neutro di Bitritto, contro il Bisceglie. La squadra di casa costretta a 9 per la doppia espulsione di Carullo al 29’ e Di Fulvio al 65’. Nulla di particolare da segnalare nella prima fase di gioco, a parte il goal del Manduria al 21’ ad opera di De Sousa su assist di Coronese. Nella seconda fase di gioco al 52’ Cutrone tenta il raddoppio ma è pronta la risposta di Baietti che blocca. Al 57’ i padroni di casa sfiorano il goal su calcio di punizione di Stefanini. I padroni di casa si fanno intraprendenti e sfiorano il pareggio, su tiro di Gomez da centro area, pronta la risposta di Menendez. Da segnalare inoltre il palo colpito da Kone all’85’ e il suo tiro in acrobazia all’89’ che sfiora la traversa. In chiusura, goal annullato ad Aceto per posizione di fuori gioco.

Bisceglie: Baietti, Ciurlo, Carullo, Di Fulvio, Visani (58’ Colella), Lella, Stefanini, Martinez, Aguilera, Pedrini, Kone. A disp.: Bux, Pulpito, Taccogna, Gomes, Cutrignelli, Latorre, Aceto, Palazzo. All.: Di Meo

Manduria: Menendez, Stranieri, Chiochia, Teixeira, Cutrone, D’Ettorre (57’ Sernia), De Sousa, Rizzo, Coronese, Zuccaro, Perchaud. A disp.: Schettino, Pezzuto, Balanda, Caragnulo, Diallo, Barbieri, Mandurino, Manneh. All. Marsili

Arbitro: Fiorino di Bari

Reti: 21’ De Sousa.

Note: Ammoniti: Martinez, D’Ettorre, Kone, Sernia, Teixeira, 29’ p.t. Espulso: Carullo per fallo su Zuccaro a palla lontana; 65’ Di Fulvio