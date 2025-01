Taranto, individuato il nuovo allenatore

Il socio di maggioranza sarebbe in trattativa con Emiliano Ferrari

Il Taranto avrebbe individuato il tecnico che guiderà la squadra da qui alla fine della stagione, a cominciare da questo sabato a Trapani. Si tratterebbe di Emiliano Ferrari, allenatore romano classe ’75 giunto in città nella giornata che sta volgendo al termine per incontrare il socio di maggioranza del club rossoblù. La trattativa sarebbe in stato avanzato. Ferrari giungerebbe a Taranto su indicazione di Rinaldo Zerbo, ex ds dell’Alessandria e padre di Patrizio, attualmente in rosa. Il potenziale prossimo allenatore del Taranto ha un passato in Eccellenza nelle squadre torinesi del Lascaris e del Lucento.

Credit foto: 11giovani.it