Taranto, prorogato lo sciopero dei giocatori anche per la gara con la Casertana

Già proclamato anche quello per sabato 8, qualora non si provvedesse al pagamento degli stipendi

Continua lo stato di agitazione dei giocatori del Taranto, che per domenica 2 febbraio hanno proclamato il secondo sciopero consecutivo. E farà seguito a quello già consumato lunedì scorso con la Team Altamura, derby giocato con la Primavera.A rendere nota il protrarsi della contrapposizione è un comunicato AIC (Associazione Italiana Calciatori), in cui preso atto «del decorso infruttuoso anche della giornata di lunedì 27/01 u.s. quale data della promessa di pagamento delle retribuzioni, quantomeno di settembre e ottobre scorsi», si proclama formalmente lo sciopero per la giornata di domenica 2 febbraio 2025».Non basta, l’AIC sottolinea il comportamento scorretto della società rossoblù: «Si deve rimarcare, altresì, che in spregio alle regole lavoristiche e ai diritti costituzionalmente garantiti ai propri dipendenti – si afferma – la Società ha scelto di sostituire i lavoratori in sciopero con diversi tesserati del settore giovanile e, in particolar modo, con atleti minorenni, dimostrando il disinteresse anche per la tutela della salute dei giovani coinvolti, non essendo evidentemente chiare le conseguenze dell’assenza di coperture previdenziali per tali atleti».Lo stato di agitazione proseguirà anche l’8 febbraio «qualora la morosità retributiva non venga immediatamente sanata».