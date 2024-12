Ultimo atto del girone d’andata: l’Ap Monopoli sfida la Santa Rita Basket

Dopo la vittoria sul Massafra, domani trasferta a Monopoli per i ragazzi di coach Leale contro uno dei quintetti più forti del girone

Domani, mercoledì 18 dicembre, si chiuderà la fase di andata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 di pallacanestro presso il palazzetto dello sport di Monopoli. L’AP Monopoli, guidato dall’allenatore Nicola Leale e dai suoi assistenti Nicola Zicari e Ciccio Simonetti, ha finora ottenuto sette vittorie su dieci partite, posizionandosi al secondo posto in classifica con 14 punti, a pari merito con la Virtus Galatina e dietro alla Mens Sana Mesagne, che guida con 16 punti. È importante notare che la Messapica Ceglie, pur avendo 13 punti, ha conquistato 16 punti sul campo a causa di un avvio del torneo penalizzato da -3.

La Santa Rita Taranto arriva all’incontro dopo una convincente vittoria casalinga contro la Teknical Massafra, terminata con un punteggio di 91-54. La partita è stata equilibrata all’inizio, ma i ragazzi di Taranto hanno preso il controllo nel terzo quarto grazie a un break decisivo.

Domani, quindi, l’AP Monopoli affronterà i ragazzi di Leale sul parquet di una delle squadre più forti del girone, quintetto che vorrà riscattare la sconfitta di sabato scorso a Mesagne. Ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita e si invitano appassionati e tifosi a partecipare all’evento. La palla a due è fissata per le ore 20:00 nella tendostruttura di via Pesce a Monopoli.

Risultati dell’ultima giornata

Santa Rita Taranto – Teknical Massafra: 91-54

Mesagne – AP Monopoli: 88-65

Pielle Matera – Virtus Galatina: 67-83

Invicta Brindisi – Monopoli Seagulls: 97-63

Newgen Martina – Ceglie: 59-81

Atletica Putignano – Bernalda: 81-80

Prossimi incontri (11ª giornata)