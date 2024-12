Valentino Basket Castellaneta: si va nella tana della Clean Up Molfetta

Domenica 8 dicembre, la squadra di Gesmundo cerca di allungare la striscia vincente nella 10^ giornata di Serie C

Nel giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, la Pv Scouter Castellaneta affronterà un’importante sfida in trasferta contro la Clean Up Molfetta. Il match, valido per la 10^ giornata del campionato di Serie C, si disputerà in un orario insolito, alle 20:30, presso il PalaPoli.

La squadra, guidata dall’ex allenatore valentiniano Gesmundo, si trova attualmente nel gruppo che occupa le posizioni dal 4^ al 7^ posto in classifica, con un totale di 10 punti (5 vittorie e 3 sconfitte). Dopo un avvio di stagione difficile, la Pallacanestro Molfetta ha trovato il ritmo giusto, collezionando tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in casa del Cus Foggia. Pertanto, il match di domenica rappresenta per la Vbc una prova di grande difficoltà.

Due atleti emergono nel roster molfettese per carisma e abilità: il playmaker francese Delmas, che nella sua prima stagione in Italia segna una media di 19.9 punti a partita, e il centro Infante, che nella sua seconda stagione ha aumentato la sua media a 19.6 punti per gara, offrendo anche un solido contributo sotto canestro. Da monitorare anche l’ala piccola Mezzina, classe ’03, e la guardia Didonna, confermata dalla scorsa stagione.

La Pv Scouter Castellaneta, dopo sette vittorie consecutive, è chiamata a mantenere la vetta della classifica contro inseguitrici sempre più agguerrite, tra cui Francavilla, distante solo due punti e con una partita in meno. Per affrontare Molfetta sarà fondamentale una prestazione priva di cali di tensione.

Il match si svolgerà al PalaPoli di Molfetta con palla a due alle 20:30 e sarà arbitrato da Carella e Serra, entrambi di Brindisi.