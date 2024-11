Volley, la Gioiella Prisma cade nello scontro diretto con Cisterna

I parziali, terminati 25-16, 26-24, 25-20 sono il simbolo di un match di totale blackout per la compagine allenata da coach Dante Boninfante e Samuele Papi

Sabato sera senza gioie per i tifosi della Gioiella Prisma Volley Taranto che vedono la squadra ionica cadere per 3-0 in quel di Cisterna di Latina contro il Cisterna Volley. I parziali, terminati 25-16, 26-24, 25-20 sono il simbolo di un match di totale blackout per la compagine allenata da coach Dante Boninfante e Samuele Papi. Applausi per la squadra di coach Falasca che conquista il primo 3-0 stagionale e sorpassa in classifica proprio la squadra ospite. Delusione per i numerosi tifosi che hanno raggiunto Cisterna per tifare la squadra dei due mari.

Il primo set termina 25-16 un parziale caratterizzato da errori (ben 11 gli errori determinanti all’attacco/servizio/ricezione) e una differenza punti fatti e sbagliati complessiva di -2 (unica nota positiva Fabrizio Gironi con +5). Il set si apre con un combattutissimo punto a punto, che si sblocca con il break di Cisterna sul 10-8. Vola per tutto il set Cisterna che sulle ali di un super Faure (ben sei punti realizzati, top scorer del set con Gironi) chiude un parziale mai realmente in discussione.

Il secondo set vede una risposta d’orgoglio per la Gioiella Prisma Volley che, difatti, nei punteggi parziali si trova avanti sia sul 16-15 che sul 21-20. L’uomo del set è nuovamente Gironi che con ulteriori sei punti porta la Gioiella Prisma a combattere per il set fino alla fine. È però l’ingresso di Held a fare la differenza con il figlio d’arte che mette a terra ben cinque palloni. Il set si gioca punto a punto, pochi break e tanti errori con Hofer che fa sperare Taranto conquistando il 24-24, tutto inutile però perché Cisterna senza indugiare chiude subito la faccenda secondo set, mettendo in classifica già un +1 e con la speranza di poter chiudere la partita in soli tre parziali.

Nel terzo parziale Cisterna parte forte e tranquilla, complice il punto ottenuto già nel set precedente. I laziali continuano spediti verso i tre punti contrastando l’unica minaccia rossoblù, Fabrizio Gironi, che sale in cattedra mettendo a terra altri dodici palloni (chiudendo a 24 punti la sua gara). La mossa di Boninfante per cambiare le carte in tavola parte dal libero, difatti nel corso del terzo set Liuzzi subentra a Marco Rizzo. La partita però finisce, con una Cisterna che vola ancora sul 25-20.

TABELLINO:

Cisterna: Faure Thèo 17, RamònFerragut Jordi 13, Bayram Efe 9, Nedeljkovic Aleksandar 7, Diamantini Enrico 5, Baranowicz Michele 2, Fanizza Alessandro 0, Finauri Alessandro L, Pace Domenico L. Non entrati: Yuga Tarumi, Jacopo Tosti, Micheal Czerwinski, Daniele Mazzone, Rivas Quijad Willner. Allenatore Guglielmo Falasca.

Taranto: Fabrizio Gironi 24, Tim Held 8, Brodie Hofer 5, Roamy Alonso 4, Wout D’heer 3, Filippo Lanza 1, Jan Zimmerman 0, Marco Rizzo L, Davide Luzzi L. Non entrati: Andrea Santangelo, Cosimo Balestra, Diogo Fevereiro, Luca Paglialunga.