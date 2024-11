Volley, Taranto pronto alla sfida contro i primi della classe di Perugia

Coach Boninfante: “Domenica sarà la partita probabilmente più difficile che affronteremo rispetto a tutte quelle che fino adesso abbiamo giocato. Mi aspetto che I ragazzi scendano in campo con lo spirito battagliero degli sfidanti, provando a usare tutte le nostre armi e i nostri modi per metterli in difficoltà”

Dopo una combattutissima sfida contro Monza, in cui la Gioiella Prisma ha guadagnato un punto prezioso in rimonta, la Taranto del Presidente Bongiovanni, guidata da Dante Boninfante si prepara ad affrontare uno dei match più impegnativi della stagione. Domenica alle ore 19, al PalaMazzola, i pugliesi ospiteranno i campioni d’Italia e campioni “di tutto” della Sir Susa Perugia, reduci da una vittoria al tie break contro la Lube.

Perugia si presenta a Taranto con una squadra ricca di talento e abituata ai palcoscenici più prestigiosi: campione in carica della Superlega, vincitrice dello Scudetto, della Coppa Italia e della Supercoppa. Trascinati dal fuoriclasse Yuki Ishikawa, autore di 21 punti nella recente vittoria contro la Lube, i perugini sfoggiano un attacco potente e variegato con Plotnytskyi (13 punti), Russo (10 punti) e l’insostituibile libero Colaci a garantire sicurezza in difesa, con l’opposto Ben Tarasugli scudi. Fondamentale anche il ritorno di Simone Giannelli al palleggio, di nuovo in campo dopo due turni di assenza (sostituito dall’ottimo Zoppellari) e subito determinante nella regia della squadra.

Taranto, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con entusiasmo e una buona dose di fiducia, grazie alla prestazione grintosa contro Monza. Sotto la guida di Boninfante, i pugliesi hanno lavorato intensamente per prepararsi a questa sfida contro Perugia, consapevoli del livello elevatissimo degli avversari ma pronti a giocarsi ogni punto sul parquet del Palamazzola. Con il calore del pubblico di casa a sostenerli, i tarantini puntano a rendere difficile la vita ai campioni di Perugia in una partita che si preannuncia spettacolare e combattuta.

“Domenica sarà la partita probabilmente più difficile che affronteremo rispetto a tutte quelle che fino adesso abbiamo giocato. – Afferma Coach Boninfante – Perugia è una squadra che ha vinto tutto e non ha bisogno di presentazioni: mi aspetto che I ragazzi scendano in campo con lo spirito battagliero degli sfidanti, provando a usare tutte le nostre armi e i nostri modi per mettere in difficoltà Perugia. Soprattutto per offrire uno spettacolo adeguato e bello al pubblico che verrà al PalaMazzola. Per me inoltre è una partita speciale perché per la prima volta fronteggerò in panchina il primo mio allenatore di tantissimi anni nonché il primo mio maestro Angelo Lorenzetti. Grazie a lui ho cominciato ad allenare e l’affetto e stima che ci lega sarà sicuramente foriera di un momento speciale, dopo la partita lo ringrazierò di tutto”.

In casa Perugia, anche coach Lorenzetti dedica parole speciali alla sfida con il suo ex allievo Dante Boninfante. “Da Boninfante a Boninfante…domenica andrò da una cara persona per me. È un orgoglio immenso vederlo lì, sta facendo un percorso che già avevo preannunciato quel giorno in cui gli avevo telefonato dicendogli: ‘Basta con quelle scarpette! È ora che indossi la giacca, è ora che alleni!’ Per me è un vero orgoglio vederlo lì, sarà una giornata senz’altro speciale, e questa è la prima cosa. Naturalmente andremo a Taranto cercando di fare punti”.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Aimone Alletti a Perugia nel 2012/13; Tim Held a Perugia nel 2023/24; Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21; Davide Candellaro a Taranto nel 2009/10

Arbitri: Santoro Angelo, Puecher Andrea (De Simeis Giuseppe)

Video Check: Galiuti Sara

Segnapunti: Monteleone Antonella

Diretta DAZN e VBTV