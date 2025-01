Zerbo: «Il presidente Giove mi ha dato carta bianca»

Il direttore generale del Taranto sta provando a raccogliere i cocci di una situazione disperata. Il dirigente è certo: «Sto lavorando per introdurre certezze nell’ambiente, mentre altri vorrebbero destabilizzarlo. Io via da Taranto? Sono falsità»

Non si contano le falle aperte nello scafo del Taranto, che imbarca acqua da ogni dove. Chiusa una se ne apre un’altra, ma è la metafora che meglio, al momento, potrebbe inquadrare la complessa situazione vissuta dal club rossoblù.

La famiglia Giove, socio di maggioranza che ha ripreso le redini del club dopo il nulla di fatto con la Apex, ha affidato la raccolta dei cocci a Rinaldo Zerbo, nominandolo direttore generale. Diverse le grane da affrontare eppure il bicchiere, dal punto di vista del dirigente, potrebbe essere mezzo pieno: «Sono sempre stato ottimista e lo sono anche in questo frangente. La situazione è critica, ma – afferma Zerbo – stiamo lavorando per migliorarla. Nel giro di pochi giorni conto di normalizzarla». Vestendo i panni del sarto, il dg sta provando a ricucire gli strappi, soprattutto pensando alla partita di lunedì con la Team Altamura e alla quale i giocatori della prima squadra non si presenteranno, dopo avere proclamato lo stato di agitazione e ora ufficialmente lo sciopero. L’unico modo per scongiurarlo sarebbe stato pagare per intero, in data odierna, tutti gli ingaggi da settembre a dicembre 2024 entro la giornata odierna.L’undici che affronterà il derby sarà per la maggior parte composto da giocatori della Primavera: «Di certo sarà così, ma – riprende Zerbo – ci saranno anche alcuni calciatore della prima squadra». Sarebbe già qualcosa, perche già è abbastanza alto il rischio di arrivare al novantesimo di lunedì con una caterva di reti subite. Zerbo, però, non guarda soltanto al campo.

Anche fuori, dal suo punto di vista, ci sarebbero alcune situazioni da mettere in chiaro: «Sento da più parti che io e mio figlio (Patrizio, in forza all’organico rossoblù, ndc) saremmo in partenza, pronti ad abbandonare la città e la squadra. Ebbene – sostiene Zerbo – è un’assoluta falsità e querelerò chiunque dovesse diffondere queste voci e replicarle. Sono informazioni che volutamente vorrebbero destabilizzare l’ambiente. Io, al contrario, sto cercando di portarvi solo certezze».

Normalizzare l’ambiente significa mettere mano per pure al settore giovanile: «Anche su questo fronte sono molto risoluto. Nei prossimi giorni e al fine di mettervi ordine – conclude Zerbo – parlerò con i genitori dei ragazzi per capire se abbiano pagato e a chi per fare parte del vivaio. Il tutto a tutela dei tesserati e del buon nome del Taranto calcio. Su tutto questo e altro, il presidente Giove mi ha dato carta bianca».

in foto Rinaldo Zerbo, scatto tratto da Alessandriaoggi.info