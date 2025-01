Zigoni ai saluti, in arrivo il nuovo tecnico

Nuova esperienza per l’attaccante, mentre l’allenatore verrà ufficializzato a stretto giro

L’insostenibile precarietà nella quale sono costretti a vivere, nelle prossime ore porterà altri giocatori lontano da Taranto. L’attaccante Gianmarco Zigoni avrebbe raggiunto un accordo con i veneti dell’Union Clodiense, compagine che milita nel girone A della Lega Pro. In queste stesse ore si dovrebbe decidere il destino di Giuseppe Battimelli a metà strada tra le Primavere di Sassuolo e Salernitana, con gli emiliani favoriti sui campani. Agli sgoccioli sarebbe anche l’avventura del centrale di difesa Ivan De Santis, sul quale avrebbe mostrato un forte interesse la Vis Pesaro (girone B). A Trapani, tra cinque giorni, non dovrebbero esserci neppure Mattia Del Favero, così come Gabriel Meli. I due portieri darebbero definitivamente il via libera a Caputo, che tornerebbe tra i pali per la seconda volta nelle ultime tre partite. Sarebbe pronto a salutare anche Francesco Rizzo: il preparatore atletico rossoblù starebbe valutando la proposta della Virtus Francavilla. Rizzo, recentemente, avrebbe declinato la proposta del Trapani di Eziolino Capuano, che ne conosce le virtù professionali.

A Trapani, imminente tappa del campionato in calendario sabato 18, non dovrebbe esserci Maurizio Bisignano. La deroga del tecnico, per sedersi in panchina, scadrebbe venerdì 17 e non è possibile rinnovarla. Non sarebbe possibile tesserarlo ufficialmente, perché sprovvisto del tesserino UEFA A. Stando così le cose la squadra non potrebbe partire alla volta della città siciliana e quindi perderebbe a tavolino. Se arrivasse il bis con la Team Altamura del 26 gennaio, ci sarebbe l’automatica esclusione dal campionario L’unica via di uscita è ingaggiare un allenatore munito di tesserino nel giro di 24, 72 ore e su questo fronte il presidente Massimo Giove sarebbe a buon punto.