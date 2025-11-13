CP giovedì, 13 Novembre, 2025 Lavoro e industria: le proposte della Cisl Puglia ai candidati Governatori WebTV Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati “Accordo con il Comitato Internazionale senza alcun aggravio di costi per il Governo italiano” CP - giovedì, 13 Novembre, 2025 https://youtu.be/fiEdDQ0eGsw Read more Le regole di Basilea penalizzano la crescita delle piccole e medie imprese CP - mercoledì, 12 Novembre, 2025 https://youtu.be/ZQaeJdkTRlo Read more Elezioni Regionali Puglia 2025 – Spazio Autogestito CP - mercoledì, 12 Novembre, 2025 https://youtu.be/HpR_bHM_Ncg Read more