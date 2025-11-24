CP lunedì, 24 Novembre, 2025 Elezioni Regionali, Lazzaro: “Il Centrodestra deve continuare a fare opposizione” WebTV Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Elezioni Regionali, Guglielmi: “Affluenza al 40% dati preoccupante” CP - lunedì, 24 Novembre, 2025 https://youtube.com/shorts/Jndu0jN8sHg?feature=share Read more Elezioni Regionali, Quarto: “Gli eletti dovranno cercare di avvicinarsi ai cittadini” CP - lunedì, 24 Novembre, 2025 https://youtube.com/shorts/A5r_L7DxfiY?feature=share Read more Elezioni Regionali, Borraccino: “Bassa affluenza, la politica si deve porre delle domande” CP - lunedì, 24 Novembre, 2025 https://youtube.com/shorts/-iiLvUwhq-g?feature=share Read more