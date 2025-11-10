CP lunedì, 10 Novembre, 2025 Regionali, Elly Schlein a Taranto per sostenere Antonio Decaro WebTV Tagscosmopolismedia Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Taranto presenta le iniziative natalizie i quartieri della città CP - venerdì, 7 Novembre, 2025 https://youtu.be/fOTWObRqqM0 Read more Vito Legrottaglie inaugura il suo comitato elettorale a Martina Franca CP - giovedì, 6 Novembre, 2025 https://youtu.be/XdhU4uFb3Es Read more Inaugurato il comitato elettorale di Cosimo Borraccino CP - giovedì, 6 Novembre, 2025 https://youtu.be/qwjDRMhL-wc Read more