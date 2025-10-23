CP giovedì, 23 Ottobre, 2025 Taranto, presentata la nuova edizione della rassegna ‘Cortei Storici’ delle Proloco di Puglia WebTV Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Arriva alla Stazione di Taranto il Frecciarosa 2025 CP - giovedì, 23 Ottobre, 2025 https://youtu.be/m2vmU7iVkSw Read more Bullismo e inclusione al centro dell’incontro del Movimento Statte 2.0 CP - martedì, 21 Ottobre, 2025 https://youtu.be/RwGJxoB42rY Read more Taranto, firmato il protocollo d’intesa tra Confindustria e il Museo MArTA CP - martedì, 21 Ottobre, 2025 https://youtu.be/pNGv_bjdM98 Read more