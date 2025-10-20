CP lunedì, 20 Ottobre, 2025 WakeUp Gospel Project, grande successo in Valle d’Itria WebTV Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Taranto, al via la bonifica dell’impianto ‘Atleti Azzurri d’Italia’ CP - lunedì, 20 Ottobre, 2025 https://youtu.be/7GgzzJvnCW8 Read more Presentata la mostra “Humus. La terra ci sfugge di mano” di Francesco Geronazzo CP - sabato, 18 Ottobre, 2025 https://youtu.be/WhSIWltLcOU Read more Passeggiata della solidarietà conclusa la terza edizione CP - sabato, 18 Ottobre, 2025 https://youtu.be/BvAXQ4luiws Read more