Aggredisce i Carabinieri durante un controllo: 67enne arrestato a Taranto

Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Taranto San Cataldo hanno arrestato un uomo di 67 anni, presunto responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto lungo la centralissima via D’Aquino, dove i militari dell’Arma sono stati chiamati dal gestore di un bar, presso il quale l’uomo stava arrecando disturbo ai presenti e insisteva nel voler consumare ulteriore alcol, nonostante fosse in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rivolto frasi ingiuriose e minacciose ai Carabinieri, opponendo attiva resistenza alle operazioni di identificazione e controllo, fino ad arrivare a colpirli fisicamente. L’uomo è stato prontamente bloccato grazie alla tempestività e alla professionalità del personale operante, evitando conseguenze più gravi.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.