Leporano, chiede 150 euro per restituire il borsello rubato: arrestato un 23enne

La vittima aveva denunciato il furto del borsello con documenti, denaro e cellulare. Il presunto autore avrebbe chiesto 150 euro per la restituzione della refurtiva. Decisivo l’intervento dei Carabinieri durante la consegna del denaro

I Carabinieri della Stazione di Leporano hanno arrestato in flagranza, nella serata di sabato 11 luglio, un 23enne del posto, gravemente indiziato di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla vittima, che aveva segnalato il furto del proprio borsello, contenente denaro, documenti personali e un telefono cellulare, lasciato all’interno dell’auto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco dopo il furto il presunto autore avrebbe utilizzato il cellulare sottratto per contattare il padre della vittima, chiedendo 150 euro in cambio della restituzione del borsello e del suo contenuto, secondo il cosiddetto sistema del “cavallo di ritorno”.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione in occasione dell’appuntamento fissato per la consegna del denaro. Al momento dello scambio sono intervenuti bloccando il 23enne. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini sono poi proseguite con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti hanno consentito ai militari di ricostruire le fasi del furto e di individuare altri due presunti partecipanti.

Al termine dell’attività investigativa, un 21enne e un 15enne del posto sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura competente con l’ipotesi di furto aggravato in concorso e tentata estorsione in concorso. Secondo gli investigatori, avrebbero preso parte al furto del borsello e sarebbero stati presenti, insieme al 23enne arrestato, nei pressi del luogo concordato per la consegna del denaro.