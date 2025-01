Aggredisce la madre e minaccia la sua compagna: 37enne arrestato nel Tarantino

La vittima in evidente stato di shock è stata rassicurata dai poliziotti ed ha avuto la forza di denunciare una situazione diventata con il passare del tempo sempre più grave ed insostenibile provocata dai continui maltrattamenti fisici e verbali da parte del figlio

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne residente a Manduria perché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Il personale del Commissariato di Manduria, a seguito di una richiesta d’aiuto di una donna giunta al 112 NUE, è intervento in suo soccorso presso il domicilio.

I poliziotti hanno appreso dalle sue prime dichiarazioni che mentre era in cucina impegnata in abituali faccende di casa il figlio convivente di 37 anni, senza un plausibile motivo, l’avrebbe aggredita sferrandole un violento pugno alla spalla. Solo il tempestivo intervento della convivente dell’uomo avrebbe scongiurato peggiori conseguenze.

Il 37enne, dopo aver minacciato anche la compagna di non chiamare la Polizia, sarebbe uscito di casa per non farvi più ritorno. La vittima in evidente stato di shock è stata rassicurata dai poliziotti ed ha avuto la forza di denunciare una situazione diventata con il passare del tempo sempre più grave ed insostenibile provocata dai continui maltrattamenti fisici e verbali da parte del figlio.

Raccolti gli elementi utili volti al ritraccio del figlio violento i poliziotti hanno iniziato un’intensa attività di ricerca, riuscendo in breve tempo a rintracciarlo nei pressi di una stazione di servizio lontana qualche chilometro dalla sua abitazione.

A seguito della denuncia delle due vittime dei maltrattamenti, l’aggressore è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto. La donna aggredita, lamentando un forte dolore alla spalla, è stata accompagnata dai sanitari del 118 presso il locale Ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma distrattivo con la conseguente applicazione di un tutore.