Alto Impatto, controlli nel Tarantino: denunce, sequestri e sanzioni

Nel corso del weekend i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio denominato “Alto Impatto”, predisposto dal Comando Provinciale di Taranto, con l’impiego di numerose pattuglie. L’iniziativa ha permesso di intensificare la prevenzione e il contrasto ai reati e alle violazioni al Codice della Strada, ottenendo risultati significativi sul territorio.

Durante i controlli sono state controllate diverse decine di persone e numerosi veicoli, con perquisizioni sia personali che veicolari. Sono state contestate infrazioni legate alla guida senza assicurazione, senza patente, senza casco protettivo e alla mancata revisione dei veicoli. Alcuni veicoli sono stati sequestrati e carte di circolazione ritirate.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con tre persone segnalate alla locale Prefettura e modiche quantità di hashish, cocaina e marijuana sottoposte a sequestro e inviate al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per gli accertamenti di rito.

I militari della Sezione Radiomobile del NORM hanno inoltre denunciato un giovane trovato in possesso di un tirapugni in metallo, mentre un altro è stato deferito per guida senza patente, risultando recidivo. Le competenti Autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate dai reparti procedenti, confermando l’efficacia del servizio straordinario nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.