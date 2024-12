Arresti a Taranto e Leporano: scoperti traffico di droga ed esplosivi illegali

Sequestrati oltre 60 grammi di cocaina e 46 manufatti esplosivi artigianali

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni originario di Taranto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di artifizi pirotecnici. Un altro arresto ha coinvolto un 41enne di Leporano, anch’egli accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Durante le operazioni antidroga, gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato le abitazioni dei due individui, già noti per precedenti legati alla droga. I sospetti sono aumentati quando è emerso che potrebbero aver ripreso l’attività di spaccio. Dopo aver osservato numerosi movimenti sospetti di giovani, presumibilmente acquirenti di sostanze stupefacenti, la polizia ha effettuato perquisizioni mirate.

Nell’abitazione del 41enne, attualmente agli arresti domiciliari, sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo superiore a 60 grammi, insieme a un bilancino di precisione funzionante. La sostanza era occultata in un vasetto di vetro nascosto dietro una siepe nel giardino. Presso l’abitazione del tarantino, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente quasi 20 grammi di cocaina e un altro bilancino di precisione.

La perquisizione si è estesa anche al magazzino, dove sono stati scoperti 22 manufatti esplosivi artigianali privi di etichettatura, ciascuno del peso di 60 grammi, per un totale di quasi 1400 grammi. Sono stati trovati ulteriori 24 manufatti esplosivi artigianali da 50 grammi ciascuno e 10 petardi Cat. F4 del peso di 40 grammi ciascuno. Questo materiale, considerato di media-alta pericolosità e detenuto senza alcuna misura di sicurezza, è stato preso in custodia dal Nucleo Artificieri della Questura per la successiva distruzione.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e i due soggetti sono stati arrestati.