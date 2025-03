Auto avvolta dalle fiamme a Taranto: panico su viale Jonio

Conducente illeso dopo che la sua Mercedes avrebbe preso fuoco spontaneamente vicino alla Base Navale. Traffico in tilt

Un’auto di grossa cilindrata avrebbe preso improvvisamente fuoco nella mattinata di lunedì 17 marzo a Taranto, causando momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito su viale Jonio, nelle vicinanze della Base Navale.

Secondo quanto ricostruito, una Mercedes si sarebbe incendiata autonomamente mentre era in marcia. Il conducente, mantenendo il sangue freddo nonostante lo spavento, avrebbe prontamente allertato i soccorsi. Sul posto sarebbero intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, mentre la Polizia Locale si sarebbe occupata di gestire la viabilità, fortemente compromessa dall’incidente.

L’episodio ha causato lunghe code e notevoli disagi alla circolazione nella zona. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti e l’area sarebbe stata successivamente messa in sicurezza dalle autorità competenti. Restano da accertare le cause che avrebbero provocato l’incendio del veicolo.

Crediti foto: pagina Facebook di Taranto è Lui