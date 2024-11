Auto finisce in una scarpata: conducente trasferito in ospedale

Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Circummarpiccolo, pressi dell’oasi “Palude la Vela” a Taranto

L’ennesimo incidente stradale ha sorpreso gli automobilisti questa mattina sulla Circummarpiccolo a Taranto, nelle immediate vicinanze dell’oasi naturale “Palude la Vela”.

Secondo le ultime indiscrezioni, un’auto sarebbe uscita di strada finendo in una scarpata per cause ancora da determinare. Il conducente, fortunatamente l’unico coinvolto, sarebbe stato prontamente assistito dai soccorritori del 118 e trasferito all’Ospedale SS. Annunziata per ulteriori accertamenti medici.

Sul luogo del sinistro vigili del fuoco e polizia locale per gestire le operazioni di recupero del veicolo e per avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente. Non si segnalerebbero altri veicoli coinvolti, tuttavia la viabilità nella zona sarebbe stata temporaneamente limitata a una sola corsia.