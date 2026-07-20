Auto si ribalta a Tramontone: donna di 70 anni in codice rosso

La vettura si è ribaltata lungo via Mediterraneo. La donna alla guida è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in codice rosso. Rilievi affidati alla Polizia Locale

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 20 luglio, a Tramontone, lungo via Mediterraneo, all’altezza della rotatoria con viale Europa. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata su un fianco.

Secondo le prime informazioni, alla guida del veicolo vi era una donna di circa 70 anni. La conducente è rimasta ferita nell’impatto ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Il sinistro ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione. Lunghe code si registrano lungo il tratto interessato, in particolare per i veicoli provenienti dal centro di Taranto.