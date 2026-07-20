Edilizia del futuro, Patrick Poggi entra nel comitato scientifico dei Construction Days 2026

“Essere parte della cabina di regia di un evento così importante riflette il nostro costante impegno nel favorire il confronto interdisciplinare, presupposto imprescindibile per favorire lo scambio di conoscenza che rappresenta l’ossatura dei processi di digitalizzazione, economia circolare e transizione ecologica giusta all’interno di tutte le filiere produttive, compresa quella delle costruzioni”

Eurota ETS raggiunge un altro importante traguardo, con l’ingresso del proprio presidente, Patrick Poggi, nel comitato scientifico dei “Construction Days 2026”. L’evento nazionale, promosso dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITC), si terrà a Napoli dal 30 settembre al 2 ottobre 2026, nell’auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli. La manifestazione rappresenta uno tra gli appuntamenti centrali e imprescindibili per l’intero comparto delle costruzioni in Italia, unendo istituzioni, comunità scientifica, professionisti e industria per delineare il futuro dell’edilizia.

La nomina di Poggi conferma e consolida la centralità e il ruolo di soggetto attivo di Eurota ETS, protagonista del dibattito relativo all’innovazione tecnologica e alla divulgazione scientifica a livello nazionale. Un ruolo esercitato in particolare con l’organizzazione del “TEF – Taranto Eco Forum”, manifestazione all’interno della quale, proprio nell’edizione 2026, gli approfondimenti su abitare sostenibile e accessibile hanno trovato ampio spazio.

“Il mio coinvolgimento – ha dichiarato Patrick Poggi – per il quale sento di dover ringraziare Massimo Clemente, direttore del CNR-ITC e chair dei ‘Construction Days’, ma anche Vito Felice Uricchio, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto e responsabile CNR-ITC in Puglia (ufficio regionale Territorio e Ambiente), rappresenta una chiara attestazione di stima verso il lavoro svolto da Eurota ETS. – Sottolinea Poggi – Essere parte della cabina di regia di un evento così importante, infatti, riflette il nostro costante impegno nel favorire il confronto interdisciplinare, presupposto imprescindibile per favorire lo scambio di conoscenza che rappresenta l’ossatura dei processi di digitalizzazione, economia circolare e transizione ecologica giusta all’interno di tutte le filiere produttive, compresa quella delle costruzioni. – Prosegue – Si tratta di un settore particolarmente sensibile alle esigenze di innovazione, responsabilità ambientale e valorizzazione del patrimonio che definiscono il moderno approccio alle at-tività produttive e noi siamo particolarmente orgogliosi di poterci esprimere in tale direzione, in-sieme con tanti altri attori istituzionali”.

Eurota ETS, attraverso il presidente Poggi, porterà ai “Construction Days 2026” la sua vi-sione e l’esperienza maturata negli ultimi anni, soprattutto rispetto alla specificità di Taranto, luogo dove il settore si sta misurando con sfide davvero significative: dalla realizzazione dei numerosi impianti sportivi per i Giochi del Mediterraneo alla loro sostenibilità, passando per la definizione dei modelli di gestione post evento, senza dimenticare i significativi passi in avanti compiuti dall’edilizia civile e nel settore delle infrastrutture e della rigenerazione urbana.