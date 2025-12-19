Borgo, aspirante poliziotto sventa rapina

di Maria D’Urso

Il coraggio del giovane ha aiutato la Polizia a catturare due ladri in fuga in via Mignogna

Un giovane aspirante poliziotto ha aiutato la Polizia nell’arresto di due ladri. È quanto accaduto pochi minuti fa nel borgo, in via Mignogna, all’angolo con Piazza Maria Immacolata. Il furto sarebbe avvenuto prima, nei pressi di via Anfiteatro, luogo da cui i ladri sarebbero immediatamente fuggiti. I malviventi si sarebbero subito nascosti nei Pressi della Prefettura, dove si trovava il 24enne. Quest’ultimo accortosi dei loro strani movimenti, li avrebbe intimati a fermarsi. I ladri, però, sarebbero scappati verso Piazza Maria Immacolata, dove il ragazzo li ha inseguiti. Grazie alla segnalazione ricevuta e alla collaborazione del giovane aspirante poliziotto, la Polizia è riuscita ad arrestarli in via Mignogna.

Si é trattato di un gesto eroico che, non solo ha contribuito a fermare i malviventi, ma conferma anche la determinazione del ragazzo nel seguire il suo sogno, di diventare un poliziotto a tutti gli effetti.