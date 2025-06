Brigadiere ucciso durante sparatoria: catturati i responsabili, uno è morto

Dopo l’uccisione di un carabiniere durante un controllo stradale, le forze dell’ordine hanno arrestato uno dei banditi mentre l’altro è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco

Si è conclusa tragicamente la caccia ai due malviventi responsabili dell’uccisione del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 60enne di Ostuni prossimo alla pensione. L’omicidio era avvenuto questa mattina alle 7:00 sulla strada che collega Francavilla Fontana a Grottaglie.

I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Taranto hanno localizzato i due banditi, entrambi residenti a Carosino, mentre si nascondevano presso una masseria in contrada Le Monache a Grottaglie, dopo aver abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi. Durante l’operazione di cattura si è sviluppato un nuovo conflitto a fuoco, nel quale uno dei malviventi – già ferito nello scontro precedente con i carabinieri – ha perso la vita. Secondo fonti investigative, l’uomo deceduto sarebbe il fratello di un poliziotto in pensione.

L’altro bandito è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, in particolare per la perdita del brigadiere Legrottaglie, che avrebbe dovuto concludere il servizio tra meno di un mese.