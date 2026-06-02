Maltempo Puglia, scatta l’ allerta gialla

La Protezione civile Regionale ha emesso l’ avviso valido dalle 8 di mercoledì 3 giugno e per le successive 12 ore

In tutta la Puglia sono in arrivo rovesci, forti raffiche di vento, possibili grandinate e temporali.

L’ allerta riguarda quasi tutto il territorio regionale: Puglia Centrale Adriatica, la Puglia Centrale Bradanica e i bacini del Lato e del Lenne. Comprese anche le zone del Gargano e delle Isole Tremiti, il Tavoliere e i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Subappennino Dauno, il Basso Fortore e il Basso Ofanto.



La Protezione civile raccomanda ai cittadini massima cautela negli spostamenti, soprattutto in aree soggette ad allagamenti e il il monitoraggio dell’ evoluzione dei fenomeni meteorologici, il cui rischio è definito come idrogeologico per temporali.

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