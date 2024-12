Finisce in una scarpata con l’auto: salvato da poliziotti fuori servizio

Tragedia scampata a Taranto, dove un 30enne è stato soccorso da due agenti che avevano notato la vettura ribaltata

La Polizia di Stato ha tratto in salvo un uomo che era precipitato con la sua auto in una scarpata. Due agenti del XV Reparto Mobile di Taranto, mentre tornavano a casa dopo il turno di lavoro sulla Strada Statale 7ter in direzione Carosino, hanno notato del fumo e delle luci provenire da un dirupo lungo una strada laterale. Insospettiti, hanno deciso di fermarsi per verificare cosa stesse accadendo.

Imboccando la stradina di campagna, i poliziotti hanno subito avvistato un‘autovettura ribaltata sul fondo del dirupo, particolarmente impervio e non visibile dalla carreggiata. Nonostante la mancanza di attrezzature adeguate, si sono fatti luce con i cellulari e sono scesi lungo la scarpata per prestare soccorso al conducente dell’auto ribaltata, che si trovava in evidente stato confusionale. Grazie all’intervento tempestivo, i poliziotti sono riusciti a fornire i primi soccorsi all’uomo, un 30enne residente in un comune vicino, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Hanno anche circoscritto l’area, resa estremamente pericolosa dal carburante fuoriuscito dal serbatoio del veicolo. Dopo alcuni minuti, hanno rassicurato i familiari dell’uomo rispondendo al cellulare che continuava a squillare incessantemente. Il ferito è stato poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale SS. Annunziata, dove attualmente è ricoverato. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita.