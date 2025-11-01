Carabinieri,truffe agli anziani: un incontro per sensibilizzare

Mazzotta: “la tutela degli anziani non è solo un compito operativo ma un impegno sociale”

Nei giorni scorsi, presso l’auditorium “Don Vincenzo Paradiso” di Palagianello, la parrocchia “Regina del Santo Rosario”, guidata da Don Gianni Magistro, ha promosso un importante momento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare quelle che colpiscono la fascia anziana della popolazione.

Hanno preso parte all’incontro il Maggiore Fausto Mazzotta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, l’avv. Antonio Maria La Scala, docente universitario, e la dott.ssa Graziella Iennuso, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Alla manifestazione hanno partecipato numerose persone, tra anziani, familiari e accompagnatori.

Durante il dibattito sono stati illustrati i comportamenti da adottare in caso di tentativo di truffa: chiamare immediatamente le Forze dell’Ordine, un parente o un vicino; evitare di far entrare estranei in casa; non fornire dati personali o credenziali bancarie. Sono state inoltre presentate le varie tipologie di raggiri – dalla classica “telefonata del falso Maresciallo dei Carabinieri” alla visita del “finto tecnico” –, con esempi tratti da episodi reali e spiegazioni su come i truffatori riescano a sfruttare la paura, l’urgenza e la fiducia della vittima, per agire.

Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri è centrale- spiegano – non solo come forza di contrasto, ma come presidio di prossimità, informazione e prevenzione. Come ribadito dal Maggiore Mazzotta, “la tutela degli anziani non è solo un compito operativo ma un impegno sociale”. In questa direzione, l’Arma porta avanti da tempo campagne specifiche rivolte alle persone più vulnerabili, realizzando incontri come questo e diffondendo materiali informativi utili a rafforzare la consapevolezza dei cittadini e la capacità di difesa.

L’invito conclusivo è stato forte e chiaro: diffondere quanto appreso è essenziale. Perché la miglior difesa contro le truffe è la conoscenza, la vigile collaborazione tra cittadini e i Carabinieri, la costruzione di una rete solidale-attiva sul territorio.