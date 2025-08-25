lunedì 25 Agosto 25
CP

Castellaneta Marina: intervento dei Carabinieri per sedare un’ aggressione

Cronaca

Articoli Correlati

Vietri (Fdl) su Bitetti: “Al comando gli stessi di Melucci”

CP -
"Sulle società partecipate l' incoerenza del sindaco" "Il sindaco Bitetti aveva costruito parte del suo consenso su un preciso impegno: azzerare le società partecipate...
Read more

Taranto, perde il controllo della sua moto: muore giovane di 34 anni

CP -
Si ipotizza anche che possa avere avuto un malore. Il mezzo ha continuato la corsa senza conducente, finendo sul marciapiede nei pressi di una...
Read more

Ex Ilva, Urso: “Prevalso senso di responsabilità”

CP -
"Dal Tribunale positiva rilevanza sulla nuovo AIA" ''Il senso di responsabilità che anima tutti gli attori istituzionali, nel pieno rispetto delle norme, dimostra ancora una...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand