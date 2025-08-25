Castellaneta Marina: intervento dei Carabinieri per sedare un’ aggressione

In un locale notturno della marina la segnalazione

Nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio antistante un locale notturno, i Carabinieri della Compagna di Castellaneta sono intervenuti con tempestività. Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma giunti sul posto, tre giovani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni e provenienti dalla provincia di Matera, sarebbero stati avvicinati da un gruppo di coetanei che, dopo averli minacciati e aggrediti, si sarebbero impossessati di alcuni monili in oro e due orologi di valore. L’azione, sarebbe poi degenerata in un pestaggio, provocando serie lesioni alle vittime.

Grazie al rapido intervento delle pattuglie e alla successiva attività investigativa, costituita nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze delle numerose persone presenti, i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi utili per l’identificazione di alcuni dei presunti responsabili. Uno dei soggetti, trovato in possesso di uno degli orologi sottratti, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto alla misura degli arresti domiciliari.

Nel corso delle indagini, altri due giovani residenti ad Altamura sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di rissa e lesioni personali aggravate, poiché ritenuti coinvolti nella fase successiva dell’aggressione. Le tre vittime, soccorse dal personale del servizio 118, sono state trasportate all’ ospedale “San Pio” di Castellaneta.