Cocaina pronta per lo spaccio, arrestata una giovane 24enne nel Tarantino

La perquisizione nell’abitazione della giovane ha portato al sequestro di cocaina già confezionata, hashish, un bilancino e denaro contante. Disposti gli arresti domiciliari

Una ragazza di 24 anni è stata arrestata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri al termine di un servizio di osservazione e controllo del territorio. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, un ulteriore quantitativo della stessa sostanza ancora da suddividere, circa un grammo di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 180 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività di spaccio. Sotto sequestro è finito anche il denaro depositato su un libretto postale giudiziario.

La sostanza stupefacente sarà ora sottoposta agli accertamenti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, che ne determinerà peso e principio attivo. Conclusi gli adempimenti di rito, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.