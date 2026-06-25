Natuzzi, col cuore in mano: trattativa saltata ma il piano va avanti

Il “Rammarico” per il mancato accordo al Mimit, viene espressa dall’azienda e dalla Regione Puglia. Assessore Di Sciascio: “Eravamo a un passo, spero ci sia ancora spazio per ricomporre”

L’azienda evidenzia la volontà di avviare comunque “quanto prima il piano di risanamento” e la Regione l’auspicio di “ricomporre”. “Nonostante la disponibilità dell’azienda nel recepire la quasi totalità delle modifiche avanzate dalle organizzazioni sindacali sul ‘Protocollo’ proposto dal Mimit, – dice l’azienda in una nota – durante il confronto non è stato possibile raggiungere un’intesa”.



Nell’incontro Natuzzi “ha ribadito la necessità di avviare quanto prima il Piano di Ristrutturazione volto a riportare l’azienda su una traiettoria di sostenibilità economica e finanziaria, all’interno del più ampio processo di composizione negoziata della crisi”. L’azienda, prosegue la nota, “pur ringraziando il Mimit per i significativi sforzi profusi, esprime rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo che sarebbe stato uno strumento prezioso per proseguire il confronto e affrontare il percorso di ristrutturazione dell’azienda in uno spirito di dialogo costruttivo e responsabile”. Natuzzi “ribadisce la necessità di non differire ulteriormente le azioni di risanamento per la messa in sicurezza dell’azienda e conferma l’avvio del Piano di risanamento. Tale piano – fa sapere – sarà attuato in osservanza alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, volta a garantire la gestione trasparente e proattiva della ristrutturazione aziendale. Questo percorso si rende oggi necessario per garantire la sostenibilità del progetto industriale e la tutela occupazionale nel Polo Italia”. “Rammarico” viene espressa anche dall’assessore regionale allo Sviluppo economico della Puglia Eugenio Di Sciascio.

“Eravamo a un passo – dice l’assessore – dopo tredici ore di una trattativa dura in cui le parti si erano progressivamente avvicinate, purtroppo c’è stato un ultimo punto su cui non si è riusciti a convergere. Un’occasione persa per tutti. Spero ci sia ancora uno spazio per provare a ricomporre”. La trattativa, ha spiegato l’assessore, è andata avanti dalle 14.00 all’una di notte e “sulla gran parte delle cose si era arrivati ad un accordo – spiega Di Sciascio – poi non ci si è ritrovati su un elemento di testo, sulla modalità di gestione della fase emergenziale e della successiva ripartenza”. ( Ansa)