Colpo sventato in un bar tabacchi di via Cugini: allarme ferma i malviventi

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio è avvenuto in un locale commerciale di Taranto, in via Cugini, un tentativo di furto, dove alcuni malviventi si sono introdotti con la tecnica del ‘buco’.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero aperto un varco passando da un locale situato in via Tito Livio per introdursi all’interno dell’esercizio commerciale. L’allarme è scattato immediatamente costringendo i malviventi ad abbandonare il colpo e a darsi alla fuga.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro se gli autori del tentato furto siano riusciti a portare via qualcosa.