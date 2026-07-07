Taranto, droga pronta e contanti

I Carabinieri di Taranto hanno conseguito un’attività mirata investigativa

Ieri pomeriggio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno arrestato un 27enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da una mirata attività investigativa, culminata con una perquisizione personale e domiciliare. I Carabinieri hanno sequestrato diversi grammi di sostanze stupefacenti, già suddivisa in dosi, del tipo presumibilmente cocaina e del mannitolo, sostanza comunemente impiegata per il taglio dello stupefacente, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività di spaccio.