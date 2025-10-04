Coltiva droga in salotto: arrestato 68enne nel Tarantino

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto sei piante di marijuana in avanzato stato di crescita e hanno sequestrato circa 90 grammi di infiorescenze essiccate, pronte per essere immesse sul mercato illegale

Avrebbe allestito una vera e propria serra artigianale in casa, completa di sistema di ventilazione, lampade alogene e temporizzatori, per coltivare marijuana in modo del tutto illegale. A scoprirlo sono stati i Carabinieri della locale Stazione, che hanno arrestato un 68enne del posto nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari dell’arma hanno rinvenuto nella sua abitazione sei piante di marijuana in avanzato stato di crescita, coltivate in un ambiente indoor appositamente predisposto. Oltre alle piante, sono stati sequestrati circa 90 grammi di infiorescenze essiccate, pronte per essere immesse sul mercato illegale.

Il materiale sequestrato, tra cui fertilizzanti, strumenti per il controllo dell’umidità e bilancini di precisione, testimonia una coltivazione curata nei dettagli, probabilmente destinata a rifornire una rete locale di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in caserma e successivamente condotto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.